‘Santa’: “Salotto del Libro della Tigulliana” via web

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Maggio è il mese dei libri e dell’editoria. Per ripartire, anche a livello culturale, l’associazione culturale “Tigulliana” pubblicherà nei prossimi giorni la nuova raccolta antologico-letteraria intitolata “Pianeta Donna 2020” e domani, domenica 17 maggio, alle ore 11, in diretta Facebook, il libro sarà presentato in anteprima al pubblico con una novità: una “premiazione virtuale” di alcuni degli Autori selezionati e inseriti nell’antologia, che si snoda attraverso 254 pagine con testi, racconti, poesie, opere artistiche e fotografiche di 80 autori selezionati su oltre 300 partecipanti.

Invece, da martedì 19 maggio, per sette giorni consecutivi, sempre in diretta Facebook (ogni pomeriggio dalle 15 sul profilo dell’editore e giornalista Marco Delpino), partirà il “Salotto del Libro della Tigulliana”: tre libri al giorno con tre minuti per ciascun libro presentato.

Infine, domenica 24 maggio, alle ore 11, si svolgerà (sempre in diretta Facebook) la presentazione del volume “Cara Italia, ti scrivo…”, ovvero la letteratura ai tempi del Coronavirus: un libro di ben 340 pagine che raccoglie le opere di 125 Autori selezionati a seguito di un concorso nazionale, lanciato poco più di un mese fa, che ha ottenuto un vero e proprio successo di partecipazione con oltre 400 opere pervenute alla segreteria della “Tigulliana” da tutta Italia.

Nelle foto: la copertina del libro “Pianeta Donna 2020” e la locandina dell’iniziativa “Il Salotto del Libro della Tigulliana”