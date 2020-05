Recco: “Le proposte di Civica, le scelte della giunta”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo



La decisione di istituire un fondo a sostegno delle locazioni commerciali ha incontrato il convinto apprezzamento da parte di Civica.

Questa è una delle misure da noi proposte per mitigare gli effetti economici dell’emergenza in atto.

Una cosa va detta con la necessaria chiarezza: visti gli importi e il numero delle locazioni commerciali, la somma che il sindaco ha dichiarato di voler stanziare (20 mila euro) non basterà per liquidare a tutti i richiedenti l’intero corrispettivo di un mese di affitto.

Se vorrà attribuire un’effettiva consistenza a questo fondo, il sindaco dovrà aumentarne la capienza con risorse che è possibile reperire all’interno del bilancio comunale.

Un aiuto agli operatori commerciali arriverà comunque dal decreto Rilancio, il quale per le locazioni commerciali prevede un credito d’imposta del 60%, (viene esteso ad aprile e maggio quello già introdotto dal decreto Liquidità).

L’amministrazione ha condiviso altre nostre istanze, quali le agevolazioni in materia di Cosap e la possibilità di attivare con procedure semplificate le occupazioni di spazi pubblici per attività di somministrazione.

Occorrerà verificare che queste non vadano a squalificare il paesaggio urbano o siano in contrasto con i diritti di altri esercizi commerciali ovvero con quelli dei residenti.

Oltre alla sospensione del pagamento della Tari per tutto il 2020, in sede di Conferenza dei capigruppo andremo a reiterare la richiesta di ridurre la quota variabile della Tari per le utenze non domestiche, corrispondente a quanto altrimenti dovuto per i mesi di forzata inattività.

Civica richiederà che tale agevolazione sia estesa anche alle attività che hanno chiuso spontaneamente o hanno deciso di lavorare in smart working; misura, questa, ammessa dalla delibera 158/2000 adottata da Arera (Agenzia di regolazione dei servizi individuali di energia, gas e rifiuti) il 5 maggio u.s. .

Sempre in sede di Conferenza dei capigruppo solleciteremo il sindaco ad adottare misure adeguate a sostegno delle famiglie (che integrino o rendano applicabili quelle contenute nel decreto Rilancio) e in previsione del prossimo anno scolastico.