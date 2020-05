RASSEGNA STAMPA. Da lunedì, liberi tutti

Oggi, sabato 18 maggio, auguri a Ubaldo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante con soli banchi alimentari. Parole: distanziato (del corridore che si trova ancora lontano dall’arrivo quando il vincitore tagli il traguardo; trovarsi ad una determinata distanza). Proverbi: “Donna si lagna, donna si duole, donna s’ammala quando la vuole”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Capi igienizzati a vapore. Le boutique preparano il giorno della riapertura”; “Scarpe da provare in sicurezza grazie ai divisori in plexiglas”; I dubbi di ristoranti e bar, c’è chi aspetta indicazioni (basta leggere Levante News di ieri per averle ndr)“; “Spesa telefonica a domicilio, Carrefour aiuta le persone sorde”; “Mercati settimanali in pole, ripartire con tutti i banchi”; “I centri estivi cambiano pelle, nascono strutture di quartiere”; “Bus Atp verso la normalità”; “Fermo da due mesi, per i test potevo lavorare, ma ero positivo”. “A Sestri telecamere per prevenire assembramenti in spiaggia”; “Stagionali del turismo, corsi e bonus dalla Regione”; “In vendita 15 alloggi Arte”.

Coronavirus: a Sestri muore anziano rapallese. Le vittime sono 101 (tranne quelli del Golfo Paradiso occidentale ndr); aumentano i guariti”; “Alzeheimer e isolamento, il dramma delle famiglie”.

Riva Trigoso: da lunedì’ 1.600 gli addetti in Fincantieri. Lavagna: da lunedì si torna a pagare la sosta. Chiavari: il Comune amplia i suoi confini, acquisisce un tratto di Aurelia.

Recco: il viadotto ferroviario nello spot delle Ferrovie.