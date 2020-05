Un gatto in fuga da giorni a Santa Maria del Campo con molteplici e vani tentativi della famiglia in cui vive per recuperarlo. Troppo bella la libertà, la voglia di amore e le scorribande lungo il greto del torrente a caccia di cibo. La notte scorsa però è stato tradito da un tombino in cui è rimasto incastrato. A mezzanotte l’intervento dei vigili del fuoco di Rapallo lo ha liberato dalla morsa del tombino: è stato restituito ai proprietari.

Un gatto finito su un tetto dove era rimasto per oltre una settimana