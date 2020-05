Rapallo: “Si parte col red carpet, tagli alle manifestazioni”

Per Elisabetta Lai, assessore al turismo di Rapallo, il coronavirus rappresenta una batosta. Molto peggio della mareggiata.

Assessore, la città soffre per questa forzata situazione. Occorrerà tagliare delle manifestazioni. “Certamente. Anche perché alcune iniziative non si possono improvvisare da un giorno all’altro. Per l’Opera non è stato possibile organizzare il concorso. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà e se e cosa si potrà fare”.

Intanto però partite col red carpet. “Invadere il lungomare con i tavoli dei ristoranti, potrà dare la possibilità agli stessi di lavorare; di impiegare il personale; di offrire ai clienti la possibilità di cenare all’aperto, in sicurezza. Speriamo che il tempo ci aiuti”.

Comunque le manifestazioni sono vietate perché creano resse, non è possibile mantenere le distanze minime. “Sono d’accordo che alcune iniziative tipo concerti o discoteca sul lungomare o in altre aree non saranno fattibili per l’impossibilità di garantire le distanze previste”.

Lei è ottimista? “Quando vedo che uno stabilimento balneare ha già esaurito le prenotazioni, sia pure di fronte ad una diminuzione di posti, o vedo edifici abbandonati che tornano a nuova vita, mi sento ottimista. Poi occorre confrontarsi con la realtà, con la disoccupazione, con l’incognita sull’arrivo dei turisti”.

C’è anche il fattore costi. Il Premio Donna scrittrice sarebbe fattibile al parco di Villa Rocca ma il suo impegno economico non è giustificato. “Non ho mai gestito io direttamente il Premio letterario che appartiene alla sfera culturale e quindi a tale proposito non saprei che dire; non spetta a me la decisione”.

Le misure anti contagio vengono rispettate? “A Rapallo vedo tutti con la mascherina. Un buon atteggiamento per sconfiggere il coronavirus. I turisti dovranno fare altrettanto”.