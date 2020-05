Rapallo: “Balneari al lavoro, stessi prezzi e personale”

Balneari al lavoro in vista dell’apertura di mercoledì 3 giugno. Ne parliamo con Alessandro Cuore, titolare dei Bagni Bristol e presidente dei concessionari bagni marini di Rapallo.

Da oggi al lavoro per preparare l’accoglienza dei clienti? “Si inizia col livellamento dell’arenile. Ma sono prudente e per allestire lo stabilimento col montaggio delle cabine, attendo di leggere l’ordinanza regionale”.

.caramanzia? “No, Prevediamo di poter ospitare il 48 per cento circa dei nostri clienti abituali. Lo spazio è prezioso e occorre sapere esattamente cosa possiamo fare. Le cabine inutilizzabili lasceranno spazio al distanziamento degli ombrelloni” .

Le prenotazioni? “Prudenza anche per quelle; le accetteremo solo quando avremo chiara la situazione e sapremo con esattezza di quanti posti potremo disporre”.

I prezzi? “Saranno invariati come invariato sarà il numero dei dipendenti rispetto alle precedenti stagioni. In questo momento non si può lasciare indietro nessuno. Sappiano perfettamente che i proventi del 2020 serviranno si e no a colmare le spese”.

Problemi per il punto ristoro? “Nessuno. Rispetteremo scrupolosamente le norme. Daremo sicurezza ai nostri clienti; capiranno che è impossibile essere contagiati prendendo il sole e facendo il bagno in sicurezza nel nostro mare”.

La stagione inizia il 3 giugno, quando terminerà? “Ogni anno termina il 15 settembre e viene prorogata fino alla fine del mese. Penso che quest’anno la stagione balneare possa chiudere al 30 settembre”.

Un segno positivo è la proroga delle concessioni prevista dal decreto Conte fino al 2033. “Una norma scritta in maniera poco chiara che potrà essere migliorata in sede parlamentare. Una legge che aveva varato anche il precedente governo ma a cui non aveva fatto seguito una legge quadro. Speriamo che questa sia la volta buona”.