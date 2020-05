Rapallo: alt agli spettacoli. ma posti esauriti in uno stabilimento (1)

Da lunedì riaprono le attività commerciali e turistiche, ma solo dal 3 giugno sapremo se l’arrivo dei turisti permetterà agli imprenditori, se non di decollare, di garantire assunzioni e il pagamento delle spese. Ossia la sopravvivenza.

A Rapallo, la città già ferita due anni fa dalla perdita dell’indotto del porto Carlo Riva, il coronavirus ha prodotto ulteriori gravi lacerazioni. Giorni fa su Levante News il vicesindaco Pier Giorgio Brigati ha tracciato un quadro allarmante: ai 6 milioni che il Comune già spendeva nelle varie forme di assistenza, si sono aggiunti 35-40.000 euro di spesa mensili per la distribuzione di generi di prima necessità. Comune in cui il coronavirus ha prodotto e produrrà, dall’inizio del contagio fino a fine estate, la perdita prevista di due milioni.

E’ evidente che ora il Comune dovrà tagliare il cartellone estivo delle manifestazioni: per rispetto di chi si troverà ancora nel bisogno; per evitare il rischio contagio; per l’evidente necessità di risparmiare per aiutare – come alcuni giustamente auspicano – un aiuto a chi resterà ancora nell’indigenza.

Per altro i turisti non scelgono certo Rapallo per assistere a iniziative di intrattenimento, bensì per vivere una tranquilla vacanza in un territorio meraviglioso. Su questi temi dovrà certo confrontarsi la maggioranza.

Il quadro rapallese tuttavia mostra segnali di ottimismo. Su uno stabilimento balneare frequentato dai rapallesi una cartello segnala che i posti disponibili sono esauriti. La ripresa dei lavori agli “alberghetti” di via Gramsci e al “Savoia” fanno sperare in una città proiettata nel futuro; i lavori per completare la ringhiera del lungomare permetteranno l’eliminazione delle transenne.