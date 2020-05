Pontremolese: il governo stanzia 92 milioni

di Guido Ghersi

Il Decreto Rilancio ha finanziato anche il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese tra le città della Spezia e Parma, con 92 milioni euro stanziati nel citato decreto che si propone di rilanciare l’Italia a seguito dell’emergenza del Covid 19. Dopo decenni di battaglie e finanziamenti a singhiozzo, la pioggia di denari arrivati dallo Stato fa ben sperare.

Un’importante novità per i territori delle due province, con l’obiettivo di favorire la ripartenza economica. Un fondamentale asse per collegare il porto della Spezia con la pianura padana, il Brennero ed oltre. E’ il più grande investimento di sempre per il raddoppio della Pontremolese, in quanto lo stanziamento, pluriennale e crescente di 92 milioni si aggiunge

ai 96 già disponibili ed è funzionale al raddoppio del tratto fuori galleria.

In questo mese, con il riparto del fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, grazie al lavoro della ministra Paola De Michele, che è di Parma, si aggiungeranno ulteriori cospicue risorse. Questo raddoppio non è fondamentale solo per il trasporto delle merci, ma anche per quello dei passeggeri, non solo studenti e lavoratori pendolari, ma anche turisti. Ora sta a tutti gli Enti interessati vigilare e pressare affinché Rete Ferrovie Italiane acceleri il completamento dei lavori nel tratto tra la città di Parma e Vicofertile.