Levanto: arte e turismo spingeranno la ripresa

Oggi il Tg3 itinerante della Liguria ha fatto tappa a Levanto, cittadina in primo piano in Liguria per le attrattive di grande richiamo turistico come l’arte e la gastronomia. A lanciarla nei primi anni Venti fu Mussolini che vi trascorreva le vacanze con la famiglia; oggi un ricordo sbiadito dal tempo e dalla storia. Intervistati da Alberto Viazzi, a ricordare le molteplici peculiarità di Levanto, il sindaco Ilario Agata e, tra gli altri, il giornalista Guido Ghersi, per anni corrispondente Rai dalla zona, oggi collaboratore di Levante News.