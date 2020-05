Le ricette di Renzo Bagnasco: trenette, aglio e prezzemolo

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Trenette, aglio e prezzemolo (piatto ebraico)

Ingredienti: 400 gr di trenette, 2 spicchi di aglio tritati, un mazzo di prezzemolo trito, 6 cucchiai di olio evo e pepe nero.

Esecuzione: cuocere le trenette in abbondante acqua salata; in una padella con l’olio, imbiondire ma non di più, l’aglio e il pepe macinato fresco; appena prende colore unirvi 2 cucchiai dell’acqua di cottura della pasta e stemperarvi il prezzemolo. Scolata la pasta, versarla nella padella e condirla: gustarla subito.

Si vuole che questo piatto sia giunto a Genova dalla forte comunità ebraica Marchigiana, colà arrivata dalle più diverse località. Il porto di Ancona nel secolo XVI riceve un forte impulso dagli ebrei portoghesi dediti al commercio marittimo. Nulla di più facile quindi , disponendo anche da noi quegli stessi prodotti, lo abbiano adottato gli israeliti Genovesi che già bazzicavano il nostro porto.