Elezioni Regionali: nella sinistra spunta Mannoni

“Sarei gratificato se qualcuno, mi chiedesse di candidarmi per la Regione Liguria. Dopodiché bisognerebbe valutare le condizioni”. Maurizio Mannoni, giornalista colonna dell’informazione su Rai3 con Linea Notte, spezzino, potrebbe essere il candidato presidente della Regione Liguria. Sarebbe un derby tra giornalisti per aggiudicarsi la candidatura. Maurizio Mannoni da una parte e Ferruccio Sansa (Il fatto quotidiano di Travaglio) dall’altra. Il figlio di Adriamo Sansa, magistrato e già sindaco di Genova, ieri sera aveva raccolto mille firme a suo sostegno; i burlandiani tuttavia storcono la bocca ricordando le sue critiche a Burlando. In ogni caso, se Toti (giornalista Mediaset) manterrà la sua candidatura, sarà comunque un elezione.

Repubblica di oggi propone un’intervista a Mannoni che conferma il suio interesse per le Regionali.