Cogorno: la casa editrice Panesi tra le big dell’editoria

Una piccola casa editrice indipendente tra le big dell’editoria: Il “Sigillo delle Cento Chiavi”, romanzo di Daniela Tresconi edito da Panesi Edizioni, è entrato nella rosa dei possibili vincitori del premio «Libro LaAV dell’anno», insieme a Feltrinelli, Einaudi e Battello a vapore.

Il mistery storico, scritto dall’autrice spezzina, è stato segnalato dagli oltre 600 iscritti ai singoli circoli LaAv di tutta Italia, come miglior romanzo del 2020 tra quelli che maggiormente rispondono a criteri di qualità narrativa e che si prestino anche ad essere letti, in parte o integralmente, ad alta voce, in uno o più dei servizi target di LaAV e che possibilmente affrontino tra le varie tematiche il potere della lettura o delle storie.

Un totale di 11 titoli, che verranno valutati dalla giuria tecnica per scegliere i tre finalisti.

“Sono rimasta senza parole – commenta l’autrice – quando sono venuta a conoscenza di essere tra i possibili candidati alla vittoria, credo che sia un grande successo non solo per me ma soprattutto per la piccola editoria e le case editrici indipendenti. Ringrazio tutti i lettori che mi hanno segnalato e le numerose associazioni, biblioteche e librerie che mi hanno permesso di presentare il mio romanzo per farlo conoscere al pubblico, il Cif di Brugnato, la pro loco di Pitelli e la libreria Piccadilly di Ameglia con la quale abbiamo organizzato moltissimi eventi nel corso della scorsa estate. Non mi resta che incrociare le dita, anche se per me questo risultato è già un enorme successo”.

Daniela Tresconi vive ad Arcola (Sp) dove lavora come dipendente di un Ente pubblico. È iscritta all’ordine dei giornalisti, collabora con il Secolo XIX per la redazione spezzina ed è parte dello staff del magazine L’Ordinario di Lucca. È socia dell’Associazione culturale viareggina Nati per scrivere. Ha scritto vari racconti, come La farfalla dorata inserito nell’antologia Tutta colpa dello zodiaco (NpsEdizioni,2018), Lo spartito del diavolo inserito in Jukebox Racconti a tempo di musica (NpsEdizioni,2017) e Lettera al mare inserito in Pensieri di Mamma (Panesi Edizioni,2017). A dicembre 2018 è uscito il suo libro per bambini dal titolo Il piccolo faro e il delfino Blu (NpsEdizioni). Il suo romanzo d’esordio è stato il mistery storico La linea del destino (Panesi Edizioni.2017.