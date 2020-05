Chiavari: riqualificare i borghi

di Giuseppe Valle

Nel pomeriggio si è svolto sul sito di YouTube di Wylab un incontro fra l’architetto Enrico Pinna, il suo collega Stefano Boeri, Tonino Gozzi e il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio sul tema “Vecchi borghi nuove prospettive” per la serie “Tigullio dopo il Coornavirus”.

Gli intervenuti concordano nel riconoscere che il modello urbano è ormai superato nei fatti e occorre pensare a delle alternative. Nel nostro caso si prospetta un ripopolamento dei borghi, ma contestualmente occorre fornire una connettività a banda larga efficiente, una rete di trasporti pubblici funzionante, il ritorno ad attività qualificate e redditizie, nel campo dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’allevamento.

La tendenza antiurbana, già segnalata negli anni scorsi, è stata incentivata dalla pandemia che nelle campagne è stata vissuta in maniera meno traumatica che nelle città, specie le grandi città come Milano.

Occorrerà ripensare il lavoro in termini di smart working, almeno parziale quando possibile. Tonino Gozzi guarda a Milano, più che a Genova, come serbatoio di clienti che desiderano recuperare rustici o abitazioni con spazi all’aperto, dove garantire alla famiglia una qualità di vita migliore (…e terzo valico!).

Insomma un ritorno al passato ma con la tecnologia di oggi, con investimenti mirati e risolutivi.

Il sindaco Maschio suggerisce la riqualificazione dei rustici in modo radicale: non ritiene possibile riadattare edifici in pietra, occorre ricostruirli secondo le esigenze delle famiglie di oggi. Insiste poi sulla crezione di servizi essenziali (infermiere di famiglia, scuola informatizzata, trasporto pubblico ecc.).