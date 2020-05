Chiavari: oggi “Il Tigullio dopo il Covid”

Oggi pomeriggio, Sabato 16 maggio, dalle ore 18,30, ‘Piazza Levante’ e Wylab organizzano online, nell’ambito del nuovo ciclo ‘Il Tigullio dopo il Covid’, l’incontro “Vecchi borghi, nuove prospettive”.

Sarà una conversazione a quattro voci che avrà come ospite d’eccezione Stefano Boeri, l’architetto, urbanista e docente universitario famoso per essere l’ideatore del ‘Bosco Verticale’ di Milano. In una sua recente intervista pubblicata sul quotidiano ‘la Repubblica’, Boeri ha parlato dei vecchi borghi italiani come elemento di rinascita, anche in ottica post pandemia.

La valorizzazione dei borghi e delle cittadine rivierasche del nostro Tigullio, la loro tutela dallo spopolamento o il loro ripopolamento sono sempre stati tra i temi più cari al nostro settimanale. Per questo, abbiamo invitato a parlare con l’architetto Stefano Boeri tre illustri personalità: il nostro editore Antonio Gozzi; il sindaco di Borzonasca, Giuseppino Maschio; e l’architetto genovese Enrico Pinna, che è docente e presidente dell’associazione culturale Ams, Architettura, Modernità Scienze.



Tutti gli iscritti alla nostra newsletter potranno accedere liberamente al link di YouTube per seguire l’evento:https://youtu.be/8hMWLaHS9rY Chi invece non fosse ancora iscritto e intende partecipare, si può iscrivere al link: https://piazzalevante.voxmail.it/user/register