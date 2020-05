Chiavari: Calata Ovest inaugura il nuovo distributore

Da Calata Ovest riceviamo e pubblichiamo

Marina di Chiavari – Calata Ovest mette nuova energia nel motore! Non è soltanto un modo di dire, che tuttavia fotografa bene la voglia di ripartenza che caratterizza la marina chiavarese. Questa mattina infatti è stato inaugurato il nuovo distributore di rifornimento, che dopo essere stato distrutto dalla mareggiata del novembre 2019 è stato completamente ricostruito. Il taglio del nastro questa mattina, salutato dal suono della sirena del primo cliente ad effettuare il rifornimento di carburante, in presenza dello staff di Calata Ovest, del Sindaco di Chiavari e dell’assessore alle attività produttive, del comandante della Capitaneria.

Così il presidente Franco Cavagnaro: “Oggi finalmente inauguriamo il nostro distributore di carburante al pubblico, dopo i danni causati dalla mareggiata e soprattutto dopo aver superato la corsa ad ostacoli della burocrazia. In questo modo speriamo di offrire un servizio sia a coloro che si trovano in porto a Chiavari, sia a tutto il Tigullio, dal momento che anche molti altri distributoti hanno subito danni e quindi sono inserivibili. Questo fa parte della nostra voglia di dare il meglio che possiamo ai nostri clienti”. Soddisfatta anche Chiara Vigo, direttrice del porto, che aggiunge: “Finalmente dopo tanti mesi di attesa possiamo inaugurare questo servizio, che rappresenta un segnale di ripartenza positiva per la nostra città e per il nostro porto. Un servizio importante che andrà ad ampliare l’offerta non solo di ormeggio ma anche del rifornimento anche per quanto riguarda la benzina senza accise”.

Un messaggio positivo anche dal sindaco Marco Di Capua: “Questo distributore è un servizio importante per tutti i diportisti non solo del porto di Chiavari ma per tutto il Tigulio e per tutti gli addetti ai lavori, come i pescatori e i battelli. Una sinergia importante tra Tigullio Shipping e Marina Chiavari che fa di questo porto un porto sicuro, un porto importante che si fregia, unico porto della provincia di Genova, del vessillo della Bandiera Blu”.