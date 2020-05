Camogli: sentieri percorribili con mascherina

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e a tutti,

Asl3 non effettua segnalazioni nel fine settimana.

La Protezione civile sta continuando i suoi interventi su tutto il nostro territorio e non solo: oggi pomeriggio ha liberato alcuni sentieri da alberi caduti in questi giorni, a causa del maltempo, ha effettuato il servizio nelle stazioni ferroviarie di Genova e continua la colletta alimentare in collaborazione con la Croce Rossa. Domani sarà in servizio per monitorare l’accesso ai sentieri. A tal proposito vi ricordo che sono stati messi dei cartelli per segnalare l’obbligo di mascherina anche all’aperto in quelle zone ove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m, come per esempio nelle strettoie dei sentieri.

Sono uscite le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, univoche per tutte le regioni come fortemente richiesto dai comuni

Restiamo in attesa di conoscere le nuove disposizioni.

Buona serata