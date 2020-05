Camogli: gestione concessione suolo pubblico

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Camogli ha negato a 2 storiche ed importanti attività commerciali, condannandole probabilmente a non riaprire, l’occupazione di suolo pubblico (4 tavolini in tutto) per non sacrificare pochissimi posti moto.

Sicuramente posti auto e posti moto a Camogli sono importanti, ma in una città, in questo momento storico, deve emergere e prevalere il senso di comunità, solidarietà, mutuo soccorso.

La politica deve dare delle regole e non può scaricare le responsabilità delle decisioni sui funzionari che hanno il compito di applicarle (se esistessero…)

Ad oggi la Giunta guidata dal Sindaco Olivari non ha fissato criteri chiari su come concedere ampliamento di suolo pubblico, per le attività che già ne usufruiscono e per le richieste di nuove occupazioni. Quindi il tutto è affidato all’arbitrio e alla volontà di poche persone? Come si comporteranno con le successive assegnazioni di suolo pubblico?

Ho chiesto al Sindaco Olivari e alla sua maggioranza di cancellare la tassa di occupazione suolo pubblico, ridurre Tari e Imu (con criteri precisi già in precedenza esplicati) e di fissare regole oggettive per non creare malumori, contrasti ed ingiustizie. Nessuna risposta.

Ascot Camogli cosa pensa? Ho ragione o torto? Ad oggi non è pervenuto nessun loro commento a riguardo. Per quale motivo? Possibile che non prenda una posizione di contrasto chiaro nei confronti dell’Amministrazione di fronte alla pochezza, direi quasi assenza, di provvedimenti a supporto della città e di fronte a tutto quello che sta capitando al mondo del commercio, della ristorazione nella sua accezione più ampia, del turismo, dei professionisti?

Camogli rischia di morire. Nel palazzo se ne rendono conto?

Certe persone, politicamente, secondo me, non possono più essere i giusti interlocutori per i cittadini.

Alziamo la voce e la testa! Tutti insieme.