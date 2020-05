Bogliasco: liberato un capriolo bloccato sotto la copertura del Rio Poggio

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Visto che oggi non ci sono novità da segnalare vi raccontiamo quanto è avvenuto ieri per rilassarci un po’.

Come già abbiamo visto in altri luoghi gli animali selvatici, non disturbati dalla presenza dell’uomo si sono avvicinati ai centri urbani. Anche da noi è successo.

Ieri pomeriggio la Vigilanza Regionale con l’ausilio prezioso degli operai del Comune di Bogliasco, hanno recuperato un giovane capriolo maschio che era rimasto bloccato sotto la copertura del Rio Poggio. Per salvarlo dalla difficile situazione, gli addetti ai lavori hanno provveduto a posizionare una rete di cattura nell’alveo del torrente verso la quale hanno poi spinto l’animale facendogli percorrere tutto il tratto ancora coperto. Il giovane esemplare una volta uscito allo scoperto è stato recuperato e restituito al suo ambiente naturale nel territorio di Bogliasco nei pressi del Monte Cordona.

Ringraziamo di questo pronto intervento a protezione della natura la Vigilanza Regionale e, soprattutto, i nostri operai che si sono dimostrati molto abili in un operazione del tutto insolita rispetto alle loro mansioni.