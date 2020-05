Bogliasco: il Comune prepara una sua ordinanza

Oggi è pervenuto un documento emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che fornisce le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive prevista a partire dal 18/05.

Si tratta di un documento ben strutturato, con indicazioni pratiche, e indirizzi comuni a tutte le Regioni che tuttavia lascia anche autonomia ai Sindaci per adattare le misure alle necessità dei propri Comuni.

Le indicazioni che fornisce sono in continuità con le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con le linee guida stabilite da Inail.

E’ strutturato con schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, finalizzate a fornire indicazioni precise per una ripresa che tuteli la sicurezza di lavoratori e degli utenti.

Praticamente, in generale, da lunedì 18 potremo muoverci liberamente nel territorio regionale senza autocertificazione; tutte le attività economiche, produttive e culturali potranno ripartire, ma secondo le indicazioni che vanno nell’ordine del contrasto alla diffusione del Virus; potranno riprendere le funzioni religiose in chiesa, sempre nel rispetto delle suddette misure.

L’Amministrazione sta lavorando per scendere nel dettaglio, per adattare il Documento alle esigenze del Paese e renderà pubblica ogni indicazione utile per chiarire le norme e le modalità di attuazione delle nuove aperture che adotterà per garantire a tutti la certezza di lavorare e usufruire dei vari servizi nel rispetto delle norme.