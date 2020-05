Balneari: “Ottenuto il risultato che avevamo proposto”

Da Fabrizio Licordari, presidente Assobalneari Italia riceviamo e pubblichiamo

Come avevo già anticipato oggi a tutta la Giunta operativa di Assobalneari Italia, ieri sera si è ottenuto un documento condiviso di tutte le Regioni a cui il Governo ha dato l’ Ok uniformando il modo di comportamento su tutte le spiagge della Penisola.

Nel corso dell’ultima riunione effettuata con l’ Assessore della Regione Liguria Marco Scajola, avevamo concordato 9 mq per ombrellone (3X3)

proponendo a Marco Scajola, attraverso il coordinamento delle regioni che presiede, di concordare valori, in termine di spazi e regole, uguali per tutta Italia ai fini di formalizzare una proposta sostenibile da contrapporre a quella irricevibile ed inapplicabile dell’ INAIL.

Fin da subito la Regione Liguria, ben comprendendo l’ impossibilità degli stabilimenti balneari, soprattutto quelli liguri, a rispettare il protocollo INAIL, ha avviato un impegnativo confronto con le altre Regioni ed il Governo per trovare un punto di accordo che è giunto al termine di una giornata densa di trattative, grazie all’ impegno del Governatore Toti e dell’ Assessore Scajola. Questa energica azione iniziata per la difesa delle imprese liguri, ha portato un beneficio conseguente alle imprese balneari delle restanti regioni: 10 mq ad ombrellone per tutti.

Nell’ esprimere un grande apprezzamento al Governatore Toti e a Marco Scajola per l’impegno convinto della loro azione li ringraziamo per aver creduto nella proposta formulata da Assobalneari Italia!

Lo dichiara Fabrizio Licordari Presidente di Assobalneari Italia

Di seguito il messaggio che l’assessore regionale Marco Scaiola mi ha girato



” sono ancora in ufficio e abbiamo appena finito l’incontro con il governo. È stata una giornata lunghissima ma direi molto positiva. Abbiamo iniziato questa mattina, tutte le regioni incontrando il presidente del consiglio Conte e dicendo lui che il documento INAIL era inapplicabile. Una riunione intensa terminata alle ore 13:00 con l’impegno delle regioni di condividere un documento che riguardasse le spiagge, i bar e ristoranti e che l’avremmo presentato nel pomeriggio al governo. Abbiamo lavorato tutte le regioni insieme ed abbiamo ottenuto un documento unico, nazionale di tutte le regioni! Tra i vari temi ovviamente quello della balneazione e delle spiagge: Gli ombrelloni dovranno occupare un’area di 10 m². Non sarà specificato la distanza tra file e la distanza tra ombrelloni. I lettini che verranno messi in spiaggia fuori dagli ombrelloni dovranno stare ad 1,5 m di distanza. Vi posso garantire che i numeri iniziali erano molto più ampi per quanto concerne le distanze si parlava almeno di 12 mq. Sono riuscito ad ottenere 10 m² che è il massimo che si poteva ottenere e mi sembra un ottimo risultato e che soprattutto ci mette e vi mette in tranquillità su quanto sarebbe potuto comunque accadere con il provvedimento Inail in vigore. Il governo fino all’ultimo ha tentato di imporre i criteri dell’Inail. Domani arriverà il decreto del governo e domani tutte le regioni faranno ordinanze con questi elementi. Quanto accaduto è qualcosa di storico, tutte le regioni insieme in due ore di lavoro hanno fatto un documento nazionale che il governo non era riuscito a preparare in settimane. Questa è l’ennesima dimostrazione che se il paese Italia va avanti e andrà avanti sara grazie al lavoro delle regioni, tutte!”