Sport/ Rivasamba Hca: Travel Camp Summer 2020

Dall’ufficio stampa della Società Rivasamba Hca riceviamo e pubblichiamo

La Società Hca Rivasamba comunica che, vista la situazione emergenziale dovuta alla pandemia denominata Covid-19 e viste le nuove disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna, vista l’organizzazione del primo Travel Summer Camp presso il Park Hotel Fanano di Fanano in Provincia di Modena e la disponibilità (nel rispetto delle regole emanate dal Governo e dalla Regione) dello stesso ad accogliere la nostra comitiva, continua l’organizzazione dell’iniziativa prevista dall’11 al 18 luglio 2020.

Nel massimo rispetto delle norme emanate dai vari enti competenti, la Società e lo Staff dirigenziale, che sarà presente a supporto dei ragazzi, viste anche le numerose pre-adesioni già pervenute, si impegna ad organizzare tale iniziativa per far riprendere nel miglior modo possibile le attività sportive dei nostri giovani, ferme ormai da troppo tempo.

L’iniziativa sostituisce per il solo anno 2020 il City Summer Camp che per motivi logistici non potrà tenersi presso l’impianto sportivo HC Andersen in quanto il Comune di Sestri Levante ha previsto, dal 18 maggio 2020, l’inizio dei lavori di rifacimento del manto erboso e di altri interventi di manutenzione dell’impianto stesso.

Pertanto abbiamo pensato di portare per una settimana, nel Borgo incontaminato di Fanano – Provincia di Modena, i ragazzi che vorranno vivere un’esperienza indimenticabile fatta di calcio, altri sport e divertimento garantiti dallo staff del Rivasamba usufruendo delle seguenti strutture messe a disposizione dalla struttura alberghiera che ci ospiterà (Park Hotel Fanano ***stelle): due campi da calcio, piscina e parco avventura.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno prender parte alla spedizione calafata, a chi non è tesserato, partendo dalla leva 2004 alla leva 2011 comprese.

Il Coordinatore dell’evento è mister David Cesaretti (mister e coordinatore evento) supportato da uno staff di primordine: Roberto Baldassare (mister), Giorgio Avellino (mister), Aldo Baccei (mister), Alessandro Groppo (mister), Marco Lessona (mister), Marco Barcella (preparatore portieri), Carlo Franchini (fisioterapista) ed altri collaboratori tecnici e dirigenti societari al seguito dei ragazzi.

Le attività sportive e non saranno le seguenti: due allenamenti al giorno, torneo di calcio,

grigliata al fiume, piscina, parco avventura, gita giornaliera al Lago della Ninfa.

I servizi attivi saranno: trasporto pullman turistico, pensione completa Park Hotel Fanano ***, servizio lavanderia, assicurazione e tante altre attività !!!

Vi aspettiamo per vivere insieme questa nuova esperienza calafata.

Per informazioni è possibile contattare David, Cell. 3358455516, Cristiano Cell. 3313905278