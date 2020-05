Incidente durante la notte nel pericoloso incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis, nel quartiere Marassi a Genova, tra un’auto e un’ambulanza che si è ribaltata. L’anziana paziente che veniva trasportata all’ospedale è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco; seconda una voce non confermata, la donna morta era madre di uno dei vigili del fuoco intervenuto con la squadra per mettere i veicoli incidentati in sicurezza.