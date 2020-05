Regione: turismo, bonus per i disoccupati del settore

Dallo staff del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Claudio Muzio: “Importante strumento di sostegno economico e formativo. Numero di posti limitato, domande da predisporre al più presto”.

“Regione Liguria mette a disposizione dei lavoratori stagionali del turismo che quest’anno non troveranno occupazione a causa dell’emergenza Covid-19 un’importante opportunità: si tratta del progetto Smart@ttivo, che prevede l’erogazione di un bonus di 500 euro mensili per 5 mesi per coloro che seguiranno percorsi di formazione e specializzazione on line per almeno 20 ore al mese. Sarà possibile iscriversi ai corsi a partire da mercoledì 20 maggio. Essendo il numero di posti limitato, è importante preparare per tempo la domanda, in modo da presentarla non appena si apriranno i battenti”. Lo ricorda il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

Questi i requisiti per poter accedere ai corsi: aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo o sul portale nazionale ANPAL; non svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma oppure svolgere attività ma con un reddito pari o inferiore a 8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo; non essere percettori di ammortizzatori né di altre forme di sostegno al reddito nazionali, regionali o comunali; non avere intrapreso altri percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria; aver avuto nell’arco dell’ultimo triennio almeno 8 mesi di contratto subordinato a tempo determinato, oppure 240 giorni di prestazione effettiva in caso di contratto intermittente, per attività svolte nel periodo aprile-ottobre nel settore turistico, in alternativa in caso di lavoro autonomo anche con partita IVA, un compenso/fatturato di almeno 20.000 euro lordi.

“Quella dei lavoratori stagionali del turismo – sottolinea Muzio – rischia di essere una delle categorie più colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. In considerazione del ruolo strategico del turismo in Liguria, la Regione ha predisposto un piano straordinario di supporto al settore, all’interno del quale si inserisce anche il progetto dello Smart@ttivo. L’obiettivo è quello di sostenere chi resta senza lavoro sia dal punto di vista economico che formativo, rafforzandone le competenze in vista di nuove opportunità occupazionali. Un ringraziamento all’Assessorato al Lavoro e al Turismo e a quello alla Formazione per aver messo in campo questo strumento”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.

Qui ulteriori informazioni relative al progetto e alle modalità di presentazione della domanda:

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40602:allegato-c-avviso-informativo-per-manifestazione-di-interesse-diretto-ai-potenziali-destinatari-dei-percorsi-individuali-tipologia-a-%E2%80%93-intervento-smart-attivo.pdf