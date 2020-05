Regione: “Si è dimentica del settore chartering”

Da Roberto Tricoli della “Tricoli Charter Rapallo” riceviamo e pubblichiamo

Mentre con il D.P.C.M. del 26.04.2020 il Governo ha sbloccato l’attività di quelle imprese che sono abilitate a svolgere servizi di trasporto marittimo (codice Ateco 50 e sue declinazioni) dall’altro lato ci stiamo accorgendo che la Regione Liguria ne ha, purtroppo e in sostanza, vanificato gli effetti con l’Ordinanza numero 25 del 3 maggio 2020 (punto 18) e con l’Ordinanza numero . 28 del 10 maggio 2020 (punto 13).

Queste Ordinanze, perdonatemi se sbaglio, ma sono “solo” un uomo di mare, sembrano autorizzare i residenti nella Regione Liguria che, si badi bene, siano proprietari di imbarcazioni o unità da diporto. Li autorizza, inoltre, sì a spostarsi nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dei Comuni dove si trovano i beni di proprietà, ma al solo scopo di svolgere di attività di manutenzione e riparazione. Nulla che autorizzi o comunque regoli invece “l’andar per mare”, cosa di cui abbiamo bisogno.

Troppi i limiti inspiegabili: proprietà dell’unità e vincolo dell’attività (che non è la nostra). In questo modo il settore delle locazioni e noleggio con equipaggio -appartenenti al cluster ateco 50-, probabilmente, a questo punto, non così conosciuto negli ambienti dove si prendono le decisioni importanti, è destinato a una condanna certa, non meritata e da contestare.

Voglio sperare che questa mia segnalazione sia uno spunto per prendere in mano il problema, conoscerlo, affrontarlo e risolverlo in quanto la stagione può ancora essere salvata.