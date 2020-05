RASSEGNA STAMPA Bandiere blu, ventata di ottimismo

Oggi, venerdì 15 maggio, auguri a Torquato. Mercati settimanali con i soli banchi alimentari: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: esprimere (rivelare o comunicare in forma adeguata; manifestare un proprio concetto o sentimento; spiegarsi, parlare; spremere, produrre. Devoto Oli). Proverbi: “Ogni eccesso è vizioso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Decreto Rilancio importante sulla carta. Adesso i soldi veri”; “Chiavari pronta a cambiare il suo mercato settimanale”; “Troppa burocrazia, ma ok alla sospensione Irap ed ecobonus edilizia”; “Music Record non si arrende, lunedì ci sarà l’apertura”; “Pagamenti a fornitori e imprese, conti in ordine per Comuni e Asl”; “Chiudete via Entella per aiutare il commercio”; “Chiese sanificate e posti a sedere ridotti”; “Distanza di 3 metri tra gli ombrelloni? Così è accettabile, apriamo la stagione”; “Spiagge libere attrezzate, i sindaci creano soluzioni”; “I Bagnini: ‘Senza di noi la stagione non parte”. “Molti alberghi in Riviera rischiano di non aprire”; “Recco, Dehors più ampi a titolo gratuito”; “La scuola ancora al palo tra spazi carenti e virtuali”; “Le famiglie devono avere certezze sui centri estivi”.

Coronavirus: “Anziana muore in ospedale a Sestri”; “Ospite del Torriglia: “Mi manca il giardino, spero che torni la pace”.

Sestri Levante: prima bandiera blu, iniezione di fiducia. Lavagna: Sock è rimasto a Dakar, “Il Tigullio mi manca” Chiavari: Porzio lancia un centro per canoe. Chiavari: Vecchi borghi e nuove prospettive, incontro con Boeri.

Recco: operazione sicurezza, tre semafori.