Rapallo: Santa Maria del Campo, sito rinnovato

Da Remo Simonetti riceviamo e pubblichiamo

Dopo 6 anni di onorato servizio il sito di Santa Maria del Campo (www.santamariadelcampo.it) aveva bisogno di un profondo ammodernamento. Il tutto nella logica del rinnovamento volta a garantire una continuità tra il vecchio e il nuovo, con un restyling grafico che rendesse il sito web più accattivante e al tempo stesso fruibile eliminando i segni del tempo.

Progettato per essere altamente user friendly, il rinnovato sito web ha contenuti rivisti ed arricchiti, in grado di offrire tutte le informazioni per illustrare al meglio le molteplici attività ed iniziative della comunità parrocchiale, le tradizioni e le peculiarità del territorio.

In questa fase tutti i visitatori sono invitati a far pervenire materiale utile ad arricchire il sito web. Per le segnalazioni è disponibile il seguente link: http://www.santamariadelcampo.it/contatti/ al quale compilare l’apposito form.

Contestualmente al restyling del sito web della comunità sammariese, per iniziativa del Presidente del Comitato Fuochi Santa Maria (Massimo Cipro, nella foto), è stata anche aggiornata in maniera sostanziale la parte relativa al comitato pirotecnico campese. La nuova veste grafica ed i numerosissimi contenuti introdotti hanno fatto sì che all’indirizzo web www.santamariadelcampo.it/cfsm si trovi di fatto “un sito web all’interno del sito web”.