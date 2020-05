I collaboratori più stretti hanno fatto una gradita sorpresa al sindaco Carlo Bagnasco: una torta per festeggiare i suoi 43 anni. I primi auguri gli sono giunti dalla moglie Giorgia e dai figli Roberto e Lodovica. Dice Bagnasco: “Festeggio come tanti italiani un compleanno in famiglia; ringrazio i miei più stretti collaboratori per avermi fatto un’inattesa sorpresa. Colgo l’occasione per fare gli auguri al caro collega Marco Di Capua, anche lui compie gli anni oggi!

Visita mattutina in Comune, sulla scrivania l’inattesa e gradita torta