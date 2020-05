Rapallo: doppio cantiere a San Pietro, metano e marciapiedi

A Rapallo doppio cantiere a San Pietro di Novella. Il primo riguarda la ripresa dei lavori per il marciapiedi il cui allargamento (vedi foto) richiede lo spostamento dei pali dell’impianto di illuminazione.

Il secondo per l’interramento delle tubazioni per il metano; lavori che si svolgeranno di notte nei giorni e negli orari indicati dall’ordinanza che pubblichiamo nella parte che interessa i cittadini.

*****

Vista la richiesta prot. 18613 del 13/05/2020 pervenuta dalla dalla società Rocco Guerrisi Costruzioni S.r.L. con sede a Roma Via Tuscolana 741, di lavori per conto Italgas Reti – Polo Liguria, di posa rete metano in Via San Pietro, con chiusura alla circolazione veicolare nei tratto terminale compreso tra i pressi del civico n° 44 e l’inizio degli stalli di sosta antecedenti il Ponte della Vittoria;

Considerato che in tale tratto la strada ha una larghezza di carreggiata che non consente il posizionamento del cantiere di lavoro, mantenendo una misura minima libera per lo scorrimento dei veicoli e pertanto l’attività deve essere eseguita con la chiusura della circolazione veicolare, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e degli operatori del cantiere;

Considerato il provvedimento in materia, a valenza gestionale e specifica della circolazione; Vista la propria ordinanza n° 2 del 2016;

Visti gli articoli 5, comma 3° e 7 del Codice della Strada;

Ordina

L’interruzione della circolazione a tutte le categorie di veicoli nel tratto terminale della Via San Pietro, compreso fra i pressi del civico n° 44 e l’inizio degli stalli antecedenti il Ponte della Vittoria, nei seguenti periodi:

•dalle ore 22.00 del 18/05/2020 alle ore 06.00 del 19/05/2020,

•dalle ore 22.00 del 19/05/2020 alle ore 06.00 del 20/05/2020,

•dalle ore 22.00 del 20/05/2020 alle ore 06.00 del 21/05/2020,

•dalle ore 22.00 del 21/05/2020 alle ore 06.00 del 22/05/2020,

•dalle ore 22.00 del 22/05/2020 alle ore 06.00 del 23/05/2020.

Nella foto il cantiere per l’allargamento del marciapiedi