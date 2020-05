Dopo quelle del centro, a Rapallo iniziano le asfaltature in periferia. Qui siamo in via della Rimessa, tratto in curva della vecchia Aurelia dismessa da Anas, in prossimità del confine con Santa Margherita Ligure. Strada che sovrasta San Michele e da cui parte una scalinata che scende alla frazione rapallese ed una che sale e, negli anni Sessanta, portava allo storico locale “Saltincelo”.