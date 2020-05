Pallanuoto M/ Tommaso Negri nuovo giocatore della Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

Tommaso Negri è il secondo colpo di mercato della Pro Recco. Il portiere, nato a Genova il 26 maggio 1986, arriva dal Posillipo, squadra in cui militava dal 2007. Il ritorno in Liguria assomiglia molto alla chiusura di un cerchio: con la calottina biancoceleste, infatti, Negri ha fatto il suo esordio in serie A1 a 16 anni nel marzo 2003, stagione che si concluse con la conquista della Coppa Campioni alla Sciorba. Per lui, poi, quattro anni a Bogliasco prima di salpare per Napoli: in rossoverde ha vinto l’Euro Cup nel 2015.

“La chiamata della Pro Recco in questo momento della carriera mi riempie di orgoglio, per tutti i giocatori è una realtà da guardare con ammirazione per l’impegno nella promozione della pallanuoto e per i risultati che raggiunge a livello sportivo. In questi anni il pensiero di ritornare c’è sempre stato – ammette – ma alla fine non si è mai creata l’occasione: io stavo bene a Napoli e la Pro Recco tra i pali aveva garanzie come Tempesti e altri portieri”. Selezionato nel Settebello che giocò i mondiali del 2009, la Nazionale nell’anno olimpico è un sogno da coltivare con sano realismo: “Ipotesi remota, al momento parto molto indietro”, ammette. A Recco troverà un altro super portiere come Bijac: “Un fuoriclasse, mi ha sempre impressionato per il suo rendimento. Io porterò esperienza e tanto entusiasmo”. Magari con la 13 in testa, il suo portafortuna: “È un numero a cui sono affezionato a livello personale, mi piacerebbe conservarlo anche alla Pro Recco”.

“Diamo il benvenuto a Tommaso – le parole del presidente Felugo -. Siamo doppiamente felici perché riportiamo a casa un portiere di sicuro affidamento e inseriamo nel gruppo un ragazzo positivo, nato e cresciuto a Genova. Le prestazioni di questi anni meritavano la nostra attenzione: siamo sicuri che anche a Recco saprà dimostrare il suo valore”.