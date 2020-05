Monterosso: fino a domenica la “Lemon Week” virtuale

di Guido Ghersi

A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco si svolgerà fino alla prossima domenica, 17 maggio, la “Lemon Week”. Però dai caruggi del borgo antico, si sposta su Facebook sulla pagina @proloco-monterosso5terre come ci dice l’art director Rina Moggia. Nel paese, è dal lontano 1967 che la sagra accende il “giallo” della stagione balneare.

I limoni, attestati qui fin dal lontano 1600 come è noto, sono stati elevati agli onori della poesia di Eugenio Montale, Premio Nobel per la Letteratura, che a Monterosso soggiornò per lunghi anni nella sua villa in località Fegina.

In questi giorni, in programma ricette culinarie, rimedi naturali di bellezza e pillole di storia locale; e poi si potrà anche “bescantare”, secondo la tradizione.

La Pro Loco attende contribuiti quali video, foto e ricordi oppure l’ordinazione del kit 2020 a infoprolocomonterosso@gmail.com.

https://www.facebook.com/prolocomonterosso5terre/