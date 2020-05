Coronavirus: “In azienda, equivale ad un infortunio”

Tra le tante incertezze che caratterizzano la Fase 2, quella della responsabilità, anche penale, in caso di contagi in spiaggia, in fabbrica, al ristorante. A parte il prevedibile aggravio di lavoro nei tribunali, è improbabile che un sindaco apra una spiaggia libera col rischio di poter essere accusato di avere favorito il contagio; stessa cosa per un imprenditore che dovesse avere un dipendente contagiato.

L’Inail ha infatti equiparato il contagio ad un infortunio sul lavoro con tutto ciò che ne consegue. Un punto che va assolutamente chiarito.