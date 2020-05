Cinque Terre: i sindaci fra speranze e preoccupazioni

di Guido Ghersi

I sindaci delle Cinque Terre(Emanuele Moggia di Monterosso, Francesco Villa per Vernazza e Fabrizia Pecunia per Riomaggiore) rivendicano il diritto ad un turismo eccellente e dichiarano:”Non abbiamo nulla da invidiare a Portofino o Capri, siamo una preminenza mondiale e per ciò dobbiamo approfittare della situazione e crescere in qualità cercando condivise situazioni a comuni problemi”.

Dalla “carta dei sentieri” è risultato un milione di euro in meno, senza considerare il mancato introito dell’imposta di soggiorno. Però, per tutti e tre i primi cittadini, i sentieri della zona rappresenteranno una preziosa risorsa per l’avvio di questa nuova era del turismo.

Infine i sindaci sono preoccupati per i provvedimenti da assumere per contingentare le presenze sulle spiagge, sia con stabilimenti che libere e affermano :”Chi si occuperà dei controlli? I piccoli Comuni, come i nostri, non sono coinvolti nelle decisioni”.