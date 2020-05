Cinque Terre: “Escursioni guidate, siamo pronti a ricominciare”

di Guido Ghersi

Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, “se da lunedì 18 maggio sarà possibile iniziare con le escursioni guidate, noi siamo pronti”. Ad annunciarlo è il rieletto direttore dell’Ente, dr. Patrizio Scarpellini.

Tutti i percorsi sono fruibili con mascherine e guanti per prevenire il “Covid 19”, mentre, durante la prossima settimana saranno possibili visite guidate per gruppi fino a 12 escursionisti.

Infine tra i sentieri in apertura c’è quello del “Beccara” che collega Riomaggiore alla sua frazione Manarola e sempre da lunedì 18 maggio sarà attivo un nuovo protocollo di sicurezza che determinerà anche la gestione delle sedi: come fissare appuntamenti, predisporre le postazioni, il numero di persone per stanza e l’uso delle mascherine e quant’altro.