Chiavari: messa in sicurezza degli accessi stradali a Bacezza

Da Giorgio Canepa, capogruppo di “Partecipattiva” in Consiglio comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, con la firma tra il Comune di Chiavari e Anas, si è ufficializzato il passaggio al Comune di Chiavari della porzione di strada che porta dal Santuario della Madonna dell’Ulivo a poco dopo il bivio con la strada che porta alla “Cava di Bacezza” (attualmente la zona di transito per i rifiuti urbani), che nel passato è sempre stata riferita come “Curve di Bacezza).

Fin dall’inizio del mio impegno nella politica locale ho sollecitato le varie Amministrazioni a trovare una adeguata soluzione per risolvere le situazioni di rischio che esistevano in questa area, in particolare per l’accesso al Santuario ed al continuo transito dei veicoli che gestiscono i rifiuti della Città.

Era il 2 Febbraio 2013 che sollecitavo il Sindaco Levaggi (direttamente sul posto), e tutta la sua Amministrazione, a trovare una adeguata soluzione.

Erano stati fatti degli incontri in loco, ma mai ci sono stati degli impegni concreti per trovare una soluzione, diretta o indiretta con Anas.

Passato in maggioranza a sostegno del Sindaco Marco Di Capua, ho subito riproposto la questione, che ha trovato in particolare il sostegno dello stesso, di Antonio Segalerba e di tutta l’Amministrazione.

La soluzione, seppur non semplice, è stata trovata individuando una modalità legata agli insediamenti urbani (quindi la possibilità di passaggio al Comune della responsabilità di questa porzione di strada).

Nel frattempo era stata individuata una soluzione per mettere in sicurezza l’area con installazione di “semafori intelligenti”, progetto però “non attivabile” fino ad un formale passaggio di responsabilità di questa porzione di strada.

Oggi, finalmente è possibile partire con la realizzazione per la messa in sicurezza, e questo dimostra che se pur con tante difficoltà e nonostante la burocrazia, l’impegno e la caparbietà è in grado di superare gli ostacoli.

Non posso che dire grazie a Marco di Capua ed a tutti quelli che hanno speso il loro tempo per raggiungere questo risultato.