Chiavari: lunedì riparte il cinema Mignon, ecco come

Da Massimo Colombi, cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Ci siamo, da lunedi 18/05 collegandosi al sito www.ilmiocinema.it (ora è in allestimento) è possibile registrarsi (gratuitamente) per poter vedere in streaming (a pagamento) prime visioni, film recenti e molto altro.

Il procedimento è semplicissimo:

1) Collegarsi al sito

2) Scegliere la sala immettendo il CAP di Chiavari

3) Effettuare il pagamento (i prezzi variano da € 2,90 a € 7,00)

Ricordo che il primo film in visione sarà il vincitore del “Gran Premio della Giuria” al Festival di Cannes 2019

I MISERABILI e che l’acquisto del film darà diritto ad 1 ingresso omaggio da consumare entro 30 giorni dall’apertura del locale.

A presto e …buon divertimento