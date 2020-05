Chiavari: il coronavirus segna il passo

E’ almeno un mese che si parla dell’attuazione della fase 2; ma in molti sembrano essersene accorti solo in questi frenetici giorni. Alla base ci sono le incertezze dovute a politici ed esperti. E’ chiaro che se non girano veicoli cessano gli incidenti, ma nessuno pensa di vietare il traffico e finché tutti osservano il codice della strada non accade nulla. I virologi dicono che occorre stare in casa, non si accorgono che c’è gente che senza lavoro è sulla soglia della disperazione.

Tutto questo per dire che anche oggi, giorno del suo 49° compleanno, il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha dovuto comunque occuparsi di mille problemi.

In serata ha fatto anche il punto sulla situazione coronavirus che sembra segnare il passo: “Le persone in isolamento fiduciario sono 61 (1 in più rispetto a ieri). Di queste, 29 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 77 (2 in meno rispetto a ieri).

Di queste 77, 72 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia che attualmente sono 37 anziani ospiti e 3 operatori) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo 2 persone guarite oggi e nessun nuovo contagio.

Le persone positive a domicilio, quindi, escluso i casi riconducibili alla Casa di Riposo, oggi sono 32.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti.

Dobbiamo convivere con questo maledetto”.