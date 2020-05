Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua stamattina è stato svegliato dalla moglie Michela e dai figli gemelli Elisa ed Edoardo che gli hanno fatto gli auguri di compleanno per i suoi 49 anni. In ufficio una gradita sorpresa: una torta confezionata dai suoi più stretti collaboratori. Poi a Bacezza per seguire i lavori in un cantiere.