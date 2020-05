Camogli: la Sagra del Pesce? Su ‘Topolino’

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le News serali del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,



Asl3 ci segnala un altro residente in isolamento fiduciario perché rientrato dall’estero. In totale sono quindi 4 le persone in isolamento: 3 perché rientrate dall’estero e 1 perché venuta in contatto con persona positiva. Stabile invece il numero dei positivi (3). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.



In questi giorni, dal 15 al 17 maggio, Camogli avrebbe dovuto partecipare al Festival del Verde e del Paesaggio, a Roma, con uno stand per la promozione del territorio. Sospeso per ovvi motivi, gli organizzatori hanno deciso di farne una versione virtuale, online da stamattina alle 11 ( https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.festivaldelverdeedelpaesaggio.it&e=5cd32b76&h=39a2fd8e&f=n&p=y ) con filmati e foto a testimonianza della bellezza e varietà del nostro paesaggio.



Siamo…anzi saremo anche su Topolino: questa settimana è iniziato il primo episodio di una storia, disegnata dal ligure Marco Mazzarello, ambientata in Liguria che prossimamente vedrà protagonista anche Camogli e la padella della Sagra del Pesce!



Buona serata a voi