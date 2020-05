Oggi, venerdì 15 maggio, parte la decima edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, quest’anno in forma virtuale. Il Comune di Camogli per la prima volta partecipa con un ricco contributo di immagini fotografiche e video che raccontano le sue peculiarità naturali e paesaggistiche. Gli interventi sono on line a partire dalle 11.00.

w w w . f e s t i v a l d e l v e r d e e d e l p a e s a g g i o . i t