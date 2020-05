Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Borghetto Vara per l’incendio di una baracca adibita al ricovero di legna e fieno.

Sul posto è intervenuto il personale Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato che ha provveduto all’estinzione dell’incendio, alla bonifica e alla verifica, anche con l’ausilio della termocamera, che non fossero rimasti focolai attivi.

Non si segnalano feriti.