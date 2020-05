Bolkestein: proroga fino al 2033, nel decreto Rilancio

Riguardo alla balneazione ieri la notizia più importante, era quella che il Decreto Rilancio (come Levante News ha spiegato ieri nel dettaglio) prevede, sia pure in maniera confusa, col linguaggio tipico del burocratese, la proroga delle concessioni demaniali fino al 2033. Un fatto quindi che va oltre le polemiche sulle linee guide dettate da Inail e sulle incertezze che caratterizza quest’estate.

Il decreto dovrà essere convertito in legge dal parlamento che non potrà che migliorare la normativa e tradurla in un linguaggio non criptato, ma chiaro a tutti i cittadini.

Un punto di partenza atteso da anni. Giuste le riserve di Massimo Stasio, responsabile Sib che chiede chiarezza perché contesta la labirintica scrittura della normativa e la possibilità che il nodo centrale possa essere eluso. E’ tuttavia la prima volta che un governo affronta il problema e da qui occorre partire. (m.m.)