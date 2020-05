‘Santa’: “Tari, il balletto delle riduzioni”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Come direbbe il Grande Bardo William Shakespeare parafrasando sé stesso, “se è folle quel Sindaco che parla con l’opposizione, stolto è quello che non le presta ascolto”, soprattutto in momenti di emergenza come questo, in cui ogni indicazione può essere preziosa e in ogni proposta può celarsi una soluzione.

Abbiamo fatto una proposta.

Abbiamo chiesto di introdurre riduzioni Tari per quelle categorie di utenza – in prevalenza non domestiche – che hanno dovuto sospendere l’attività, o esercitarla in forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Non ci hanno ascoltato.

Allora abbiamo chiesto prudenza.

Abbiamo chiesto di aspettare, perché in fondo avremmo avuto tempo sino al prossimo 30 giugno per approvare le tariffe.

Non ci hanno ascoltato, di nuovo.

Ci aspettavamo una riduzione della Tari, che non è arrivata. Almeno ci avessero spiegato il perché!

Il dl n. 18 del 2020 (Cura Italia) ha previsto molti meno “paletti” per i Comuni in materia di Tari.

In questo contesto emergenziale il Comune avrebbe potuto (e quindi dovuto), applicare agevolazioni per far fronte all’emergenza.

Ben il Comune avrebbe potuto (e quindi dovuto), deliberare riduzioni ed esenzioni.

Certo, non possiamo accettare che la riduzione delle tariffe per alcuni, determini un aumento a carico degli altri utenti (comprese le utenze domestiche), anch’essi in sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza pandemica.

Le riduzioni, a nostro avviso, dovrebbero essere rivolte a specifiche categorie economiche, o a fasce di utenza domestica, colpite dalle conseguenze dell’emergenza e potrebbero (e quindi dovrebbero) essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale, ad esempio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Questa Amministrazione, ci ha abituati alla “prudenza” in molti casi (il Puc, che ancora giace nei cassetti, ad esempio), ma non in questo.

Ce ne rammarichiamo.

Alla Giunta, rivolgiamo nuovamente questa nostra odierna proposta, affinché corregga il tiro.

Al Sindaco, rivolgiamo una richiesta differente: se non vuole essere un “folle”, quantomeno non si comporti da “stolto”.

Se vorrete, cari concittadini, potrete mandarci suggerimenti, idee, segnalazioni al nostro indirizzo e-mail progettosantainsieme@gmail.com

Vi aspettiamo:

Insieme si cresce, uniti vince la città!