La stagione inizia più tardi ed è quindi più corta; previsto un minor numero di clienti a causa del distanziamento. Per queste ragioni i bagni La Valletta di Santa Margherita Ligure avrebbero ritoccato le tariffe, avvertendo i vecchi clienti con una mail. L’ombrellone alla versiliana, in prima fila, costerà per l’intera stagione 12.000 euro, in seconda 11.000 ed in terza solo 10.000.

La Valletta