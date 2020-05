‘Santa: la solennità di Nostra Signora della Rosa

Dalla Segreteria “Casa Solimano”, Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo



La Comunità Parrocchiale di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure è in festa per la Solennità di Nostra Signora della Rosa, che viene celebrata la quinta domenica del Tempo di Pasqua, ovvero il 17 maggio.

Sarà l’ultima domenica in cui non si potrà celebrare la Santa Messa con il concorso del popolo, e quindi quest’anno la Funzione sarà trasmessa sul canale YouTube delle Parrocchie di Santa Margherita Ligure.

Inoltre quest’anno la preparazione a questa Solennità è stata incentrata su una parola in questi mesi molto utilizzata, ma di cui spesso non si conosce l’esatto significato “responsabilità”. Proprio partendo dall’esempio della Beata Vergine Maria, don Federico Picchetto in queste serate sta tenendo la riflessione durante la Santa Messa delle ore 18, sempre video-trasmessa su YouTube in diretta, proprio declinando questa parola nei nostri giorni.

Essendo nel mese mariano vengono proposti anche dei momenti, sempre online, animati dai giovani della comunità, con la recita del Santo Rosario nei luoghi della città dove la parola “responsabilità” in questi mesi di pandemia è stata maggiormente incarnata dalle persone.