Recco: dehors, via libera all’ampliamento gratuito

Via libera per l’ampliamento dei dehors a titolo gratuito

Esenzione della Cosap per gli operatori economici per i mesi di marzo, aprile e maggio

La giunta Gandolfo ha dato il via libera all’ampliamento dei dehors per fornire una boccata d’ossigeno a bar e ristoranti. Ma anche novità per il suolo pubblico con la possibilità “di disporre che anche per tutti gli esercizi (sia pubblici esercizi che laboratori artigianali alimentari) che in passato non hanno mai usufruito dell’occupazione di aree esterne, a seguito di istanza da presentare al protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, potranno richiedere l’occupazione di superfici attigue e prospicienti la propria attività, individuate nel rispetto del codice della strada e dell’incolumità degli operatori e degli avventori, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande”. “Viene introdotta una deroga eccezionale per consentire ai pubblici esercizi di collocare sul suolo pubblico sedie e tavolini – dice il sindaco Carlo Gandolfo – le domande vanno presentate al protocollo comunale su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune. Nel contempo abbiamo stabilito una diminuzione delle imposte a sostegno di categorie che a Recco producono reddito e posti di lavoro ed è un segnale importante per la ripartenza, rivolto a tutti i commercianti che hanno subito un danno economico a causa dell’emergenza. E’ un’ulteriore misura a sostegno di tutti che si affianca al bando in uscita oggi per il sostegno alle locazioni delle attività commerciali”. L’esecutivo ha inoltre deciso l’esenzione, per i mesi di marzo, aprile e maggio, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) a beneficio di bar, ristoranti, pubblici esercizi, attività commerciali in genere e degli operatori del mercato settimanale, tutte categorie che non hanno potuto esercitare la propria attività negli ultimi tre mesi. Per gli operatori del mercato settimanale è stata anche disposta l’esenzione del pagamento della tassa rifiuti giornaliera per i mesi in cui il mercato non si è svolto. Ulteriore misura è la possibilità di pagamento della parte restante della Cosap direttamente alla scadenza dell’ultima rata. Inoltre chi avesse già provveduto al pagamento anticipato della Cosap stessa, nella sua interezza, fruirà della compensazione per l’anno 2021. Per quanto riguarda l’ampliamento del suolo pubblico, l’amministrazione ha deciso di consentire una maggiore estensione, a titolo gratuito fino al 50% dello spazio attualmente a disposizione, mentre per chi non ha mai usufruito dell’occupazione di aree esterne è stata introdotta la possibilità, sempre a titolo gratuito, di occupare superfici attigue e prospicienti la propria attività nella misura pari al 25% della superficie interna e comunque di dimensione tale da poter garantire il posizionamento di almeno 8 coperti, secondo le nuove normative anti-Covid.Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per le attività artigiane con consumo sul posto di poter fruire degli spazi esterni. Tali disposizioni resteranno in vigore sino alla fine dell’emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha anche precisato che l’amministrazione sta lavorando sull’esenzione della tassa sui rifiuti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per tutte le attività che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia e all’ulteriore spostamento della prima rata della stessa, oggi già posticipata a settembre con un precedente provvedimento.

La delibera di giunta

Misure di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 – Mero atto di indirizzo.

VISTA la Delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri – al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività – ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con successivi D.P.C.M., misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, prevedendo per l’intero territorio nazionale pesanti misure restrittive e obblighi di chiusura per tutte le attività imprenditoriali;

CONSIDERATO che, a seguito dell’attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le attività commerciali;

RITENUTO pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia necessario prevedere l’adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

RISCONTRATO in particolare che le attività degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) necessitano di essere agevolate dopo aver affrontato un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze economiche per minori incassi e prospettive incerte per la ripresa dell’attività;

EVIDENZIATO che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì fare i conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il distanziamento sociale con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;

RISCONTRATA pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al termine della pandemia da Covid-19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, ed attività che esercitano la vendita alimentare su chiosco, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

PRECISATO che la volontà della Civica Amministrazione è altresì estesa anche a tutti gli esercizi che in passato non hanno mai usufruito di aree esterne e che pertanto sulla base di apposita istanza, al fine di osservare il distanziamento sociale dettato dalle norme sul Covid-19, in via emergenziale, potranno beneficiare di superfici attigue e prospicienti la propria attività, per posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;

PRECISATO inoltre che le occupazioni di aree esterne già assentite potranno essere ampliate per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione, mentre per i nuovi spazi potrà essere occupata una congrua superficie, non superiore al 25% della superficie interna dichiarata ai fini della Tassa sui rifiuti e tale comunque da garantire il posizionamento all’esterno di almeno n. 8 coperti, in modo da sopperire alla quantità di posti a sedere situati all’interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale, e che comunque, in entrambi i casi l’allestimento esterno non dovrà interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze o costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare;

TENUTO CONTO comunque che tali agevolazioni dovranno essere valutate, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, tenendo conto del “sacrificio imposto alla collettività” con la sottrazione dell’area pubblica e del relativo “beneficio economico” che ne può trarre l’attività commerciale o artigianale beneficiaria;

PRECISATO che le presenti disposizioni, essendo di carattere urgente e transitorio per contrastare l’emergenza del coronavirus, non potranno protrarsi oltre la fine dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;

CONSIDERATO pertanto che le maggiori occupazioni concesse in ampliamento delle superfici già autorizzate, si riferiscono a maggiori aree necessarie per garantire il distanziamento interpersonale e costituiscono pertanto maggiori occupazioni concesse o imposte direttamente dal Comune per garantire la sicurezza pubblica in termini sanitari, aventi una funzione di salvaguardia collettiva più che di sottrazione del suolo pubblico ad esclusivo beneficio dell’attività economica;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 10/05/2020;

DELIBERA

1. di disporre la riduzione del 25% del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dovuto per l’anno 2020 a favore delle occupazioni poste in essere dagli operatori economici (bar, ristoranti, pubblici esercizi ed attività commerciali in genere) che non hanno potuto esercitare la propria attività nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a seguito degli obblighi di chiusura delle attività commerciali disposte a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19;

2. di disporre la riduzione del 25% del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della Tassa rifiuti giornaliera (TARIG) dovuti per l’anno 2020 a favore delle occupazioni relative ai banchi del mercato settimanale, che non hanno potuto esercitare la propria attività nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a seguito degli obblighi di chiusura delle attività commerciali disposte a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19;

3. di prevedere la possibilità di pagare il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e la Tassa rifiuti giornaliera (TARIG) dovuti per l’anno 2020 dagli operatori economici di cui ai precedenti punti 1 e 2, entro la scadenza dell’ultima rata prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti, senza corresponsione di interessi o sanzioni per pagamento tardivo;

4. di stabilire che, per gli operatori economici di cui ai punti 1 e 2 che avessero già interamente pagato quanto dovuto per l’anno 2020, si provvederà mediante compensazione con l’anno successivo, ricalcolando quanto dovuto per l’anno 2021 al netto della riduzione sopra accordata;

5. di far fronte alle minori entrate derivanti dalle riduzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) con equivalenti riduzioni di spesa o maggiori entrate che dovranno essere individuate in occasione della prossima variazione di bilancio che verrà deliberata per far fronte agli effetti economici generati dalla pandemia;

6. di consentire ai pubblici esercizi, a seguito di istanza da presentare al protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, l’estensione delle occupazioni di aree esterne già assentite, per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione, senza oneri aggiuntivi, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande, necessari per garantire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle predette disposizioni;

7. di disporre che anche tutti gli esercizi (sia pubblici esercizi che laboratori artigianali alimentari) che in passato non hanno mai usufruito dell’occupazione di aree esterne, a seguito di istanza da presentare al protocollo comunale su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del Comune, potranno richiedere l’occupazione di superfici attigue e prospicienti la propria attività, individuate nel rispetto del codice della strada e dell’incolumità degli operatori e degli avventori, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande.

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno richiedere l’occupazione esterna per una superficie massima pari al 25% della superficie interna dichiarata ai fini della Tassa sui rifiuti e tale comunque da garantire il posizionamento all’esterno di tavolini e sedie per garantire almeno n. 8 coperti.

I laboratori artigianali alimentari, in temporanea deroga all’art. 17 – punto 1) del Piano Commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande vigente, potranno richiedere l’occupazione di una superficie esterna pari ad un terzo della superficie di vendita per l’allestimento di piani di appoggio utili per la consumazione veloce di pasti e bevande. Nell’ambito della superficie destinata al consumo sul posto possono essere installati piani di appoggio fissati a parete oppure tavoli a fungo di altezza non inferiore a cm. 110 e di larghezza non superiore a cm. 40 di materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

In entrambi i casi, nessun canone dovrà essere corrisposto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

8. di prevedere che le possibilità di cui ai precedenti punti 6 e 7 si applichino – qualora le vigenti disposizioni normative e regolamentari lo consentano – anche per le aree del demanio marittimo, a condizione che il richiedente stipuli apposito atto con il Comune in quanto titolare di concessione demaniale marittima;

9. di consentire la protezione delle aree esterne di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 volte alla somministrazione di alimenti e bevande mediante l’uso di tende e/o ombrelloni e, qualora il suolo si presenti irregolare, scosceso o non correttamente pavimentato, consentire l’utilizzo di pedane di facile rimozione e non stabilmente infisse al suolo, al fine di garantire che il posizionamento di tavolini e sedie avvenga in condizioni di sicurezza, a tutela dell’incolumità dei clienti;

10. di stabilire che, qualora tali aree dovessero essere servite da qualsiasi impianto e/o dispositivo, gli stessi dovranno essere eseguiti/installati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dandone comunicazione al Comune;

11. di disporre che le occupazioni di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 saranno consentite – in via emergenziale e temporanea non oltre la fine dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 – al fine di sopperire alla quantità di posti a sedere situati all’interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme sul Coronavirus;

12. di prevedere che, per conseguire le finalità di cui ai punti precedenti, le attività che non possono usufruire di aree attigue potranno utilizzare anche aree date già in concessione ad altri titolari purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione di apposito accordo sottoscritto dalle parti;

13. di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze, non dovranno costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, né invadere la sede stradale, ingressi in portoni, fondi o negozi e dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dei diritti delle persone con disabilità motorie;

14. di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti, dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;

15. di precisare che l’autorizzazione all’ampliamento delle occupazioni di aree e spazi pubblici di cui ai precedenti punti riconosciuta in via emergenziale per gli aspetti di competenza comunale, non esenta i richiedenti dall’acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o soggetti così come richiesti dalle normative vigenti (es. ASL, Città metropolitana, ANAS, Agenzia del Demanio, Regione Liguria ecc.);

16. di precisare altresì che, anche per le nuove occupazioni, restano fermi tutti gli obblighi di cui all’art. 10 del vigente Regolamento comunale COSAP, dovendo il concessionario, tra le altre cose, sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione e ripristinare il suolo oggetto dell’autorizzazione a proprie spese, qualora dall’occupazione derivino danni al medesimo;

17. di disporre che gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno essere modificati al fine di recepire eventuali norme legislative, ordinanze regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero disporre diversamente in materia;

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.