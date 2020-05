RASSEGNA STAMPA. Balneari, in attesa di regole scritte

Oggi, giovedì 14 maggio, auguri a Mattia. Mercati settimanali con soli banchi alimentari: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: brancata (quanto si può afferrare e tenere stretto in una mano; colpo d’artiglio, zampata). Proverbi: “Chi si sposa fa bene, chi non si sposa fa meglio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Rivolta dei balneari, con queste prescrizioni condannati a estinguerci”; “Norme penalizzanti anche peri sindaci”; “Spiagge libere, no al ticket”; “Cartelloni, app, spazi definiti, il Tigullio orientale cerca l’intesa”; “Case vacanza con giardino, boom di richieste in Val d’Aveto”; “I disegni della quarantena”; “Ad alta voce non si ferma, incontri web”. “Le palestre in attesa del via”; “Ristoratori col metri in mano”; “L’arena Conchiglia diventa cinema estivo”.

Coronavirus: “Nuovi contagi tra i familiari dei positivi”; “Camogli, nessun contagio nel quartiere di Tristan da Cunha”.

Sestri Levante: tentano furto, due in manette. Lavagna: Cance, nuovo singolo”. Chiavari: percorsi pedonali a Parco Rocca; via Brizzolara, ricostruito muro.

Rapallo: oneri svincolo Savoia, arrivano 700 .000 euro. Rapallo: lite tra condomini. Santa Margherita Ligure: concorso della cucina ligure.

Recco: la società Judo vince video contest.

Cicagna: fa un passo avanti il metanodotto Recco-Sestri Levante. Cicagna: il comune sceglie il gestore della piscina.