Rapallo: Porto Carlo Riva, spunta il nome Campari

Sembra che la società che gestisce il porto Carlo Riva abbia trovato la quadra e che finalmente il tanto atteso inizio dei lavori possa avvenire. Lavori che consistono nel realizzare una diga alta sette metri, forse affidata a Fincantieri, che deve proteggere il porto e la città zona Saline piazza Cavour.

Il sindaco Carlo Bagnasco, considerato il ritardo nell’inizio dei lavori, aveva dato un ultimatum che ne imponeva l’avvio entro aprile; data poi prorogata a fine maggio in attesa di positive novità.

Tante le voci rivelatesi fasulle in passato. Ora l’ipotesi che nella cordata che gestisce il porto entri la famiglia Campari. Un grande nome noto in campo internazionale che fa sognare e incute ottimismo; lo stesso per cui pubblichiamo questa voce che si spera sia autentica.