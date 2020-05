Rapallo: “Il Pd e la valorizzazione di tutto il territorio”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Turismo durante il covid-19:

Oggi c’è stato un primo incontro (virtuale) tra il Sindaco, l’Assessore al turismo e gli albergatori di Rapallo.

Come PD siamo contenti che ciò sia avvenuto, in quanto da tempi non sospetti abbiamo sempre dichiarato come fosse necessario che la Pubblica Amministrazione sentisse più spesso chi opera in questo settore.

Un punto fondamentale del nostro programma Elettorale del 2019 era creare un tavolo permanente di ascolto con le varie categorie che lavorano nel territorio comunale nell’ambito del turismo.

Ricordiamo che esso incide per il 14% del PIL Nazionale e che occupava oltre 4500000 lavoratori.

Per la Liguria era diventato un volano di nuova occupazione prima che arrivasse il covid-19 :

+Turismo+Lavoro+Futuro!

Queste alcune delle nostre proposte:

valorizzazione di tutto il territorio per ampliare l’offerta turistica in sinergia con il comprensorio, la città di Genova, le 5 Terre e possibile estensione del Parco del Monte di Portofino, con l’ingresso di Rapallo.

Ci fa quindi piacere che si cominci un confronto, nell’interesse della nostra città e dei nostri giovani, per un Futuro migliore e soprattutto Ecologico.

Ci rammarichiamo soltanto che le forze di opposizione costruttiva non siano state invitate.