Rapallo: il covid presenta il conto al Comune, due milioni

Dall’inizio dell’emergenza a fine estate, il covid costa al Comune di Rapallo 2.000.000 tra minori entrate e maggiori spese. La difficile situazione causata dal virus, anticipata ieri dal vicesindaco Pier Giorgio Brigati, è confermata oggi dal primo cittadino Carlo Bagnasco.

“Parliamo di minori incassi per l’occupazione del suolo pubblico, dei parcheggi blu, delle multe per motivi di viabilità, e vari altri introiti. Inoltre – dice il sindaco Carlo Bagnasco – ci sono le uscite. Da 35.000 a 40.000 euro al mese per i pacchi con generi di prima necessità con cui vogliamo aiutare le famiglie in grave difficoltà. Ci sono le spese di sanificazione straordinaria e a sostegno della macchina che consente di provvedere a tutte le necessità. Abbiamo calcolato che il costo del covid dall’inizio emergenza a fine estate ci costerà 2.000.000. Ciò ci costringe a tagliare i costi delle manifestazioni”.